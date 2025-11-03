Dani Mateo ironiza sobre el nuevo 'TikTok' de Bolaños: "Debe estar Ibai tomando notas para copiar el estilo y ganar followers"

El ministro de Justicia se ha abierto un perfil en la red social 'TikTok' y en uno de sus primeros vídeos ha pedido consejo a Pilar Alegría y Óscar Puente.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sorprendido al abrirse un perfil en la red social 'TikTok'. Para Dani Mateo, esto es una "novedad política del gran alcance" y no duda en analizar uno de los primeros vídeos que ha subido el ministro que, además, tiene cameos muy especiales.

"Preparad muda limpia porque os vais a 'desorinar' con la entrada en redes de Bolaños por todo lo alto", comenta el colaborador. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el ministro llama a Pilar Alegría para pedirle consejo.

Este le dice que ha pensado en cambiarse las gafas debido al "exitazo" de Pedro Sánchez. "Madre mía, este hombre...", murmura la ministra de Educación al cortar la llamada, "no sabe lo que está haciendo". "Alegría, alegría... tampoco tanta", comenta, por su parte, Bolaños.

"Son tremendos", afirma Dani, tras ver las imágenes, "qué de gags, qué de detalles humorísticos como lo de 'Súper Bolaños' en el móvil de Pilar Alegría o incluir la referencia a las gafas de Pedro Sánchez". "Debe estar Ibai tomando notas para copiar el estilo y ganar followers", añade.

Pero, el vídeo no se queda ahí. "Continúa con más chistes visuales, con más cameos y, sobre todo, con la misma vergüencita ajena que te da ver a tus padres bailar en una boda", adelanta Dani.

La siguiente llamada va dirigida a Óscar Puente, ministro de Transportes, y conocido por su actividad en 'X'. Este se sorprende al saber que Bolaños se ha hecho 'TikTok', pero le ofrece su ayuda. Al cortar, en cambio, comenta: "¿Se va a hacer 'TikTok'? Si tiene más años que un bosque".

"De 'Twitter' sabe, pero, de 'TikTok' el que sabe soy yo", comenta, por su parte, Bolaños. Lo curioso, en este caso, es que Puente tiene al ministro de Justicia en su móvil como "Félix Buñuelos".

"Menuda pieza incunable del humor y las redes sociales", afirma Mateo, "tienen gags y cameos de amiguetes que parece que el reel lo ha dirigido Santiago Segura. "Aunque, si fuera para la nueva de 'Torrente', faltaría llamar a Koldo y Ábalos", concluye.

