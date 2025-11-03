El dardo de Óscar Tito a Nacho García: "Sé que los buenos comediantes no se visten bien, entonces..."

El humorista está en nuestro país para actuar en Madrid y Barcelona y no ha dudado en visitar el plató de Zapendo y contar cómo está siendo su visita y cómo le está tratando el público español.

Óscar Tito es un cómico peruano que ha conseguido hacerse viral gracias a los divertidos anuncios que publica en redes sociales. El monologuista ya fue entrevistado en el programa, pero, en esta ocasión, está en el plató ya que está en nuestro país para actuar en varios locales.

Como cuenta Óscar, es la primera vez que visita España y va a actuar en Madrid y en Barcelona. Durante su visita, ha visitado algunos locales en los que actúan cómicos en directo, que, como cuenta le han gustado mucho. "Son muy buenos, muy graciosos", cuenta. "Esto es lo que hay que decir", comenta Dani Mateo. "Para que te sea fácil decirlo, intenta no ver muchos", le recomienda.

Óscar afirma que Nacho es "muy gracioso" y lo justifica así: "Sé que los buenos comediantes no se visten bien, entonces...". "Ha estado listo", añade Dani, "ha dicho 'él es gracioso' porque sabe que, de los dos, tú eres el que tiene el local de comedia". El cómico cuenta que cuenta con muchos seguidores de nuestro país. "En porcentaje, primero Perú, segundo Chile y tercero España", detalla.

"Le hemos dicho que nos hacía mucha ilusión que vinieras aquí", comenta Nacho. "Yo feliz... me dijeron que, si tengo plata para venir, que venga", apunta, con malicia, Óscar. "En España se paga mucho en visibilidad", señala Quique Peinado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.