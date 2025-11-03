VIDEO | Dani Mateo, al ver a Nicki Nicole bailar con Tini tras romper con Lamine Yamal: "Así es como lloran ahora los jóvenes"

Dani Mateo reacciona al anuncio de la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole y en este vídeo deja una reflexión rotunda: "Pierde el amor, gana el Barça".

Después de dos meses, Lamine Yamal y Nicki Nicole han anunciado su ruptura. "Parece que fue hace 67 días cuando empezó esto", ironiza Quique Peinado, mientras Dani Mateo señala que "pierde el amor, gana el Barça".

A pesar de todo, parece que a ninguno de los dos les está afectando especialmente la ruptura. Mientras Lamine Yamal marcaba el primer gol de su equipo al Elche, la cantante compartía escenario en Buenos Aires con su amiga Tini y lo daban todo.

"Antes se superaban las rupturas comiendo helado mientras llorabas, pero si quieres mantener el tipín, mucho mejor irte a perrear con tus colegas", comenta María Gómez en el vídeo sobre estas líneas. "Así es como lloran ahora los jóvenes", apunta Dani, para el que el "duelo" de los jóvenes "ahora es así, bailao".

Además, Nicki Nicole compartía en sus redes vídeos brindando con sus amigas, promocionando una nueva canción o en una fiesta de Halloween disfrazada de Spider-Man: "Se ha puesto el negro, el de Venom, eso es porque está de luto", afirma Dani.

