Dani Mateo, sobre el cultivo de Koldo en Alicante: "La decepción del frutero cuando dijo que le llevaba 500 lechugas y eran de verdad"

Mientras el Tribunal Supremo propone juzgarle, Koldo García ha puesto en marcha un cultivo de pitayas, kiwis, aguacates y fruta de la pasión. En este vídeo, Dani Mateo analiza esta nueva faceta.

Mientras el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, propone juzgar a Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama por presuntos delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación por la compra de mascarillas, Koldo "se tira todo el día con la berenjena en la mano".

Así lo afirma Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas, donde muestra cómo el exasesor de Ábalos "se ha pasado de la política a la horticultura".

De este modo, Koldo ha montado un cultivo en Alicante en el que ha plantado pitayas, kiwis, aguacates y fruta de la pasión, "su fruta favorita".

Dani Mateo señala que lo que Koldo cultiva se lo ofrece a las fruterías de la zona: "Menuda decepción se tuvo que llevar el frutero cuando le dijo que tenía 500 lechugas para él y resultaron ser lechugas de verdad", comenta.

