La Inteligencia Artificial ha dado un paso más y ha logrado un nuevo hito. En esta ocasión ha conseguido crear de la nada imágenes en movimiento, "ya no fotos estáticas, que era lo que creaba hasta el momento", matiza Dani Mateo. Y, es que, simplemente dando una descripción de lo que quieres es capaz de crearte imágenes en movimiento, como, por ejemplo "dos perretes monos jugando en la nieve o a Jiaping Ma paseando". "Lo que tú pidas", comenta el presentador de Zapeando.

Todo esto lo hace una nueva herramienta que se llama 'Sora' y la ha desarrollado openai.com. Con ella se pueden crear desde cosas cotidianas a imágenes totalmente épicas, como las que se puede ver en el vídeo principal de la noticia, ya que "la cantidad de imágenes es tan alta y los detalles son tan precisos que cuesta mucho" diferenciar vídeos reales de los creados por IA. "¡Y estamos en el minuto uno de todo esto!", espeta el catalán.

"Yo no estoy muy segura de si esto me gusta o no", opina, por su parte, Cristina Pedroche, que alucina con lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial y que puedes ver sobre estas líneas.