Una niña no pude disimular su cara de desagrado al escuchar a su madre cantar, en vídeo

La madre comienza a cantar 'Besos y copas' con la niña en brazos, pero su manera de hacerlo no es del agrado de la pequeña.

Como señala María Gómez, de pequeños creemos que nuestras madres "son perfectas". "Por eso es duro el día que descubres que también son humanas, que tienen fallos", añade la zapeadora. Y esto, precisamente, es lo que le ha pasado a la niña que protagoniza el vídeo sobre estas líneas.

Como se puede ver en las imágenes, su madre decide ponerse a cantar y la pequeña no puede disimular que no le gusta nada cómo canta su madre la canción 'Besos y copas'. Y es que la chica no consigue afinar y el resultado es terrible.

"La cara de la niña", comenta Miki Nadal, "está pensando: 'Ojalá tuviera tres chupetes, dos para tapar los oídos y otro para que mi madre se calle'". "Ese momento, eh, en el que descubres que tu madre no es perfecta", comenta Dani Mateo.

"¿Lo recordáis?", ha preguntado el presentador a sus compañeros. "Mis hijos están descubriéndolo conmigo justo ahora", responde Quique Peinado, "es super bonito".

