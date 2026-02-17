El fisio Víctor Hernan explica en vídeo cómo actuar cuando sufrimos el 'latigazo lumbar que te deja doblado' y cómo tratarlo

El fisio Víctor Hernán habla sobre el dolor lumbar, algo que sufrirá el 85% de las personas en algún momento de su vida, y en este vídeo explica cuáles son sus causas, el tratamiento y qué hacer cuando sufrimos este dolor tan intenso.

El fisio Víctor Hernán habla de algo que en algún momento de su vida sufrirá el 85% de las personas: el dolor lumbar. El experto explica que se trata de un dolor que tenemos en la zona entre el final de las costillas y las posaderas, e incluso "puede bajar hasta la pierna".

Víctor apunta que los motivos de este dolor puede ser "multifactorial", como que el foco esté en un músculo que "coge tensión, ya sea por sobreuso o por no utilizarlos".

También puede deberse a la articulaciones o ligamentos, algún problema en el sistema nervioso o un problema visceral, como dolor en el riñón, así como "algo tan sencillo como tener estrés". "Tenemos demasiadas piezas, yo no uso ni la mitad", comenta Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas.

El fisio señala que la lumbalgia también puede ir acompañada de ciática, lo que se conoce como lumbociática, que "es como la lotería, que te puede tocar el reintegro y el número bueno".

Respecto a lo que conocemos como el "latigazo que te deja doblado", Víctor señala que suele ocurrir cuando nos agachamos o hacemos un esfuerzo. Esto hace que el músculo sienta "que no quiere estar ahí", se defienda y se produzca el espasmo muscular que "se queda sostenido en el tiempo y te quedas doblado como una esquina".

En este tipo de 'latigazos', afirma que "suelen ser muy llamativos, pero no suelen ser muy problemáticos a la larga", ya que se pueden tratar con "un poquito de movimiento, ejercicios y calorcito". Lo que si es importante cuando nos da, explica, "es muy importante no intentar ponerte recto a la fuerza".

