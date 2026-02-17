Wyoming avisa sobre los dueños de las tecnológicas: "Desconfiemos de los políticos apadrinados por estos tecnoseñores feudales"

El presentador de El Intermedio expone que los dueños de las tecnológicas influyen tanto en los gobiernos que cuando algunas democracias del mundo les intentan poner coto "se revuelven".

El Gran Wyoming indica que "si alguien quiere hacer política y ganar mucha pasta, os recomendaría que montéis un emporio empresarial". El presentador indica que son los que, "desde el amanecer de los tiempos han estado tan cerca de la clase política que han terminado por influir en sus decisiones".

El presentador indica que, hoy en día, "son los dueños de las grandes tecnológicas". Wyoming indica que estos están influyendo "al punto que casi lo controlan". Y, por ese motivo, "se revuelven cuando algunas democracias del mundo les intentan poner coto".

Wyoming pone como ejemplo al gobierno español, que ha anunciado que pedirá a la Fiscalía que investigue a 'X', 'Meta' y 'TikTok' "por crear y difundir pornografía infantil son sus Inteligencias Artificiales". Creíamos que la IA nos iba a robar el trabajo y, por ahora, le está dando mucho más trabajo a la policía", señala.

El presentador considera que no será fácil acotarlas, "estas empresas tecnológicas sufragan a grandes mandatarios ultras de todo el planeta, que apuestan, como ellos, por la antipolítica". Wyoming indica que su objetivo es "acabar con la democracia" y, para ello, "cuentan con el control de las comunicaciones, las redes y los foros donde crecen, sin control, la desinformación, el miedo y el odio". Wyoming señala que se debe exigir la "máxima regulación y desconfiemos de los políticos apadrinados por estos tecnoseñores feudales".

