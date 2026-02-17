VÍDEO | Los tres ejercicios del fisio Víctor Hernán para prevenir o combatir la lumbalgia: del "gato vaca" a "la cobra"

El fisio Víctor Hernán, con la ayuda de Miki Nadal, muestra en este vídeo tres ejercicios que ayudan a prevenir o incluso aliviar las lumbalgias crónicas. Además, recuerda que "la novia de la lumbalgia es el sedentarismo".

El fisio Víctor Hernán habla hoy sobre la lumbalgia, un problema muy común que afecta a un 85% de las personas en algún momento de su vida y, en el vídeo sobre estas líneas, nos muestra algunos sencillos ejercicios para prevenir o mejorar el dolor lumbar.

En primer lugar habría que ponerse algo de calor unos 20 minutos antes "para flexibilizar la zona". También apunta que, si nos duele mucho, como de 8 o 9 en el "semáforo del dolor", hay que ir al médico.

El primer ejercicio es el "gato vaca", donde nos ponemos en posición de cuatro patas con las manos a la altura de los hombros. Después metemos ombligo y lo sacamos en una repetición de 15 o 20 veces para "favorecer la movilidad y la rigidez matutina".

El experto también explica que "el novio o la novia de la lumbalgia es el sedentarismo", así como otros factores como el peso, la edad e incluso ser mujer, que "por estadística acompaña a las lumbalgias crónicas".

Otro ejercicio es "el niño", una postura que viene del yoga y donde nos sentamos sobre nuestros talones, para luego dejarnos caer hacia adelante. En este sentido, señala que "es muy importante que en estas posiciones no nos dé dolor y el cuerpo lo interprete como algo positivo".

El último edificio es "la cobra", donde tumbados boca abajo y con los antebrazos apoyados, hacemos un poco de extensión, como muestra Miki Nadal. Después estiramos los brazos, encajamos los codos y levantamos la cabeza.

