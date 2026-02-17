VÍDEO | 'El Chiringuito' descubre al compositor del nuevo himno del Real Madrid: "Será siempre usted..."

El programa deportivo se ha trasladado hasta Lisboa para cubrir el partido del club merengue contra el Benfica y, ahí, entre los aficionados blancos, descubrieron a un joven que sueña con poder cantar en el Bernabéu.

Edu Aguirre, de 'El Chiringuito', se ha trasladado hasta Lisboa para cubrir la llegada del Real Madrid a la ciudad y allí, entre los aficionados que se concentraban para ver al equipo, conoció a Owen, un chico que le confesaba que su sueño era poder cantar en directo en el Santiago Bernabéu. Además, aprovechó la presencia de las cámaras del programa deportivo para 'postularse' como el compositor del próximo himno del equipo blanco.

"Nada puede parar porque un soy un madridista", comienza a cantar el joven, "mi corazón grita por la victoria". Desde el plato, le escuchan atentamente Tomás Roncero, Carme Barceló, Cristobal Soria, Jota Jordi y María Trisac.

Roncero no puede evitar seguir la canción de Owen ya que, al igual que el joven, es hincha del Real Madrid. "El campeón, invencible, hala Madrid, es usted, será siempre usted, será siempre usted...", reza el estribillo. Jordi, por su parte, no puede disimular su cara de estupefacción ante el tema.

"Temazo, temazo", afirma Quique Peinado. "A mí me ha faltado que cada vez que decía 'es usted', Edu Aguirre dijera 'que sí, que sí, que soy yo'", añade María Gómez. "Del primer es usted, para delante, se lo estaba inventando", añade Peinado. "Con lo bien que canta, pero ahí se le ha notado ganando tiempo", señala Dani Mateo.

