Una estrella de TikTok entre los ladrones del Louvre: Paco Jiménez comparte las últimas novedades del robo

El periodista señala que los ladrones, que consiguieron robar varias joyas de gran valor, son cacos "de poca monta". Paco indica que ya se ha conseguido detener a tres ladrones, de los cuatro que entraron en el museo.

Cada vez se conocen más datos sobre el robo que sufrió el Museo del Louvre recientemente. Como adelanta Miki Nadal, ya se le puede poner cara a uno de los ladrones. Paco Jiménez explica que es un conocido creador de contenido.

"Es conocido en las redes sociales como 'Doudou Cross', tiene 39 años, fue guardia de seguridad del Museo Pompidou, pero es más conocido por su faceta de Youtuber y TikToker", explica Paco.

Este creador de contenido sube vídeos sobre motocross o haciendo deporte, y, gracias a estas imágenes, ha conseguido más de 700.000 visualizaciones. "A la vista está que eso no da dinero", apunta Dani Mateo.

'Doudou' fue uno de los detenidos el pasado 25 de octubre y tiene, además, muchos antecedentes. "Lo gracioso del caso es que la policía, cuando lo estaba interrogando, le contó a los agentes que él desconocía que hubiera entrado en el Louvre", cuenta Jiménez.

Los datos que se han publicado sobre el robo han demostrado que los ladrones no eran profesionales. Como explica el periodista, hay, por el momento, cuatro imputados en prisión preventiva, tres hombres, que entraron en el museo, y, además, una mujer, pareja de uno de ellos, que podría ser cómplice.

Además, falta por detener a un cuarto ladrón de los que entraron "Igual todavía no ha encontrado la salida", expone Dani Mateo. "El perfil de esta banda es que son ladrones, por así decirlo, de poca monta", indica Jiménez.

