Natalia Ferviú ha visitado el plató de Zapeando para hablar de Bárbara Rey. Pero no de los audios de sus conversaciones con el rey Juan Carlos, sino de los estilismos de la vedette. Para ello, participa junto a Isabel Forner, Víctor Elías, Dani Mateo y Miki Nadal en un juego donde tienen que adivinar de qué año es el modelo que luce Bárbara Rey en las fotografías que les muestra Cristina Pedroche.

La primera de este 'cronofoto' especial muestra a Bárbara Rey con un vestido blanco posando en un salón. Por ello, Cristina les sugiere que "no os entretengáis con las fotos de detrás, que ya hemos hecho zoom y en ninguna sale el emérito". Natalia vence a sus competidores y es la que más se acerca, pues la imagen fue tomada en 1980. La experta explica que este estilo 'boho chic' que luce "ahora está en las superpasarelas" gracias a la "regla de los 20 años" que detalla en el vídeo sobre estas líneas.

En la siguiente fotografía, Bárbara Rey lleva un bikini de lunares con cola incorporada. En esta ocasión, Isabel se apunta el tanto al ser la que más se acerca al año, 1999.

La siguiente foto es la de su boda con Ángel Cristo. Mientras Pedroche señala que no se sabe "si el novio lleva tacones", a Dani Mateo le parece que "le han puesto la cara con PhotoShop en el cuerpo de otro". "Me recuerda al camisón de mi primera comunión", señala Isabel Forner, mientras que Dani Mateo asegura que "yo me encuentro así a Bárbara en una curva en un día de lluvia y me asusto".

En esta ocasión Natalia Ferviú demuestra que se lo sabe y clava el año: 1980. "Este look fue muy icónico, porque no era lo habitual ver a una novia con un vestido de satén lencero", comenta. "A él le veo regular", añade.