Nacho García se hace su propio 'facekini': "Es genial, es práctico, te lo pones en la tele y te ahorras el maquillaje"

El zapeador se propone sumarse a la última moda de las playas de china: una especie de pasamontañas que sirve para protegerse del sol o de las picaduras de medusa.

Este viernes el reportero Sergio López conectaba con Más Vale Tarde desde una playa. López llevaba puesto un complemento que causa furor en China: el 'facekini'. Este pasamontañas playero sirve para prevenir las picaduras de las medusas y, además, protegerse del sol.

Sergio, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, le cuenta a María Lamela que las ventas de esta prenda se han disparado. "El peligro es que este artilugio llegue a Europa más pronto que tarde", añade López.

"Es un complemento muy completo", afirma María Gómez, "evita que te piquen las medusas, que no te dé el sol y puedes atracar a cualquier bañista con total impunidad". "Pues a mí me gusta", afirma Nacho García, con un 'fecekini' muy personal.

El zapeador se pone unos calzoncillos tapándole la cara. "Es genial, es práctico, te lo pones en la tele y te ahorras el maquillaje", afirma Nacho, "y no hace falta que te lo compres en China, se lo puedes pedir a tu tío Braulio".