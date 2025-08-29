María Lamela se parte de risa al ver a Sergio López con un 'facekini': "Es un caco en Tomorrowland"

El reportero se suma a una moda procedente de china: el 'facekini'. Este complemento es una especie de pasamontañas para la playa, utilizado para protegerse de las picadas de las medusas y del sol.

Una nueva, y extraña, moda ha llegado a nuestras playas: el 'facekini', una especie de pasamontañas para protegerse del sol. El reportero Sergio López cuenta con una de estas prendas y, como señala María Lamela, ha escogido una versión de color amarillo fosforito. "Es un caco en Tomorrowland", afirma la presentadora.

López se pone el 'facekini' para mostrar cómo se usa y, como explica, "se lo inventaron los chinos hace años para prevenir las picadas de medusas y, evidentemente, para tener una piel inmaculada y evitar las quemaduras solares".

Lamela no puede evitar reír ante la imagen de su compañero con la prenda puesta y su risa contagia al reportero. "Las ventas de este complemento están disparadísimas", cuenta López. Sergio pregunta a Lamela si ella se pondría uno. "Me gusta la idea por el tema de la protección solar", responde.

Sergio explica que con el 'facekini' puesto ve "como si tuviera unos prismáticos". Además, desvela que al prenda ya se ha deformado un poco por todas las veces que se lo ha puesto. "Calor no da", añade. "Parezco el Spiderman de la Plaza Mayor, una copia barata", añade el reportero, "o un ladrón moderno".