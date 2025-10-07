La reacción de Dani Mateo al ver a Javier Milei cantando por Nino Bravo: "Era libre... sobre todo la entonación"

El presidente argentino, Javier Milei, ha vuelto a acaparar titulares tras presentar su nuevo libro con un multitudinario concierto ante unas 15.000 personas. Puedes ver la reacción de los zapeadores en el vídeo principal de esta noticia.

Al presidente de Argentina, Javier Milei, le gusta ser el centro de atención, y esta vez no ha sido la excepción. El mandatario ha presentado su nuevo libro por todo lo alto con un espectacular concierto al que asistieron cerca de 15.000 personas.

Entre el repertorio que interpretó Milei se encontraban varias canciones de Nino Bravo, como 'Libre', en la que no dudó en entregarse por completo al público.

"No sé si era un concierto o un corral por la cantidad de gallos que había en ese escenario", comenta Nacho García tras ver las imágenes del evento. Por su parte, Dani Mateo añade que en esta canción Javier Milei "era libre... sobre todo la entonación". "Canta mejor Nino Bravo ahora", concluye el presentador entre risas, tras ver la actuación del presidente argentino.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.