Andrea Guasch volvió a proclamarse ganadora de 'Tu cara me suena' el pasado viernes gracias a una impecable imitación de 'Save your tears', de Ariana Grande y The Weekend, a la que también contribuyó el cantante Famous. "¿Pero cómo se puede cantar tan bien?", se pregunta Miki Nadal, que está convencido de que sus cuerdas vocales son de "otro material".

Pero además de cantar bien, la intérprete también es buena compañera: "Le cedió el premio a Susi Caramelo para que lo donara a la asociación que ella eligiera", informa el de Zaragoza a sus compañeros.

"Por un lado, es un gesto solidario muy bonito", opina, por su parte, María Gómez, "pero por el otro es decirle que tiene asumido que no va a ganar en la vida".