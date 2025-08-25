Ahora

A 100 metros... de altura

Alquilan una habitación de hotel a 100 metros de la playa y esto es lo que se encuentran al llegar: "No me he traído el equipo de escalada"

En el anuncio de este hotel se aseguraba que estaba a 100 metros de la playa y la verdad es que mentir, no han mentido. Pero claro, para poner un pie en el agua necesitas el equipo de escalada.

El divertido vídeo viral de una pareja que ha sido engañada con su hotel a 100 metros de la playa: "No me he traído el equipo de escalada"

"He cogido el hotel con todo el cariño del mundo, gastándome un poquito más porque ponía que era a 100 metros de la playa y es que el problema es que no me he traído el equipo de escalada", bromea el protagonista de este divertido vídeo viral de @inusuallove que arrasa en redes sociales del que se hace eco Aruser@s.

Entre risas, esta pareja muestra en estas imágenes la realidad de lo que se ha encontrado cuando ha llegado a su destino vacacional. "Está a 100 metros de altura", comenta ella.

Para llegar a la playa, si lo de hacer 'balconing' no es lo suyo, tienen que andar durante media hora. "Tienes que bajar todo eso", señalan. "No creáis que estamos tristes ni enfadados, porque podrán quitarnos la playa, pero jamás el 'todo incluido'", aseguran demostrando su gran sentido del humor.

"La publicidad no miente: está a 100 metros... en vertical", destaca en el plató del programa de laSexta Alfonso Arús. "Siempre puedes lanzarte en paracaídas", añade el presentador para después reconocer que él "estaría renegando en hebreo". Patricia Benítez nos da un consejo para que nunca nos pase esto a nosotros: "Siempre hay que leer las reseñas".

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El incendio en Porto obliga a evacuar a más de 300 vecinos de La Baña
  2. Aagesen ve un "vínculo claro" entre los incendios y el cambio climático y reitera de la necesidad de un pacto de Estado
  3. Israel sigue negando la hambruna en Gaza pese a que ascienden a 289 los palestinos muertos por desnutrición
  4. El Pentágono planea desplegar a miles de militares en Chicago en otra posible drástica medida de Trump
  5. Gastar más para comprar menos: el precio de los alimentos se dispara con subidas de hasta un 16% en algunos productos
  6. 'Chupa y calla', 'A ti te follo gratis' o 'La tengo dura': las polémicas chapas que se venden en Aste Nagusia