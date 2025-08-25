Alquilan una habitación de hotel a 100 metros de la playa y esto es lo que se encuentran al llegar: "No me he traído el equipo de escalada"

En el anuncio de este hotel se aseguraba que estaba a 100 metros de la playa y la verdad es que mentir, no han mentido. Pero claro, para poner un pie en el agua necesitas el equipo de escalada.

"He cogido el hotel con todo el cariño del mundo, gastándome un poquito más porque ponía que era a 100 metros de la playa y es que el problema es que no me he traído el equipo de escalada", bromea el protagonista de este divertido vídeo viral de @inusuallove que arrasa en redes sociales del que se hace eco Aruser@s.

Entre risas, esta pareja muestra en estas imágenes la realidad de lo que se ha encontrado cuando ha llegado a su destino vacacional. "Está a 100 metros de altura", comenta ella.

Para llegar a la playa, si lo de hacer 'balconing' no es lo suyo, tienen que andar durante media hora. "Tienes que bajar todo eso", señalan. "No creáis que estamos tristes ni enfadados, porque podrán quitarnos la playa, pero jamás el 'todo incluido'", aseguran demostrando su gran sentido del humor.

"La publicidad no miente: está a 100 metros... en vertical", destaca en el plató del programa de laSexta Alfonso Arús. "Siempre puedes lanzarte en paracaídas", añade el presentador para después reconocer que él "estaría renegando en hebreo". Patricia Benítez nos da un consejo para que nunca nos pase esto a nosotros: "Siempre hay que leer las reseñas".