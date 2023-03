Andrea Guasch visita Zapeando para hablar de su actuación en la primera gala de 'Tu Cara Me Suena', en la que sorprendió con una impecable actuación de 'SloMo', la canción con la que Chanel representó a España en Eurovisión: "Fue un numerazo", reconoce Dani Mateo, "eres ella".

"¿Cuánto tiempo estuviste preparando eso?", se interesa el presentador, a lo que ella responde: "Este baile me lo he visto 800 millones de veces porque cuando salió me pareció increíble. Lo hacía super guay", sentencia. A esto ayudó que había pasos que ya se sabía y que uno de los bailarines de Tu Cara Me Suena, Josh Huerta, además de ser uno de sus mejores amigos, también actuó con Chanel.

"Era todo perfecto", comenta Andrea Guasch, que reconoce que si no era poco también llamó a la propia Chanel para preguntarle "por qué no moría y en qué momento respiraba" porque "es imposible cantar y bailar a la vez": "Me dijo un par de momentos en los que ella para y toma muchísimo aire". Además, reconoce que otro de los ejercicios que hizo para prepararse esta actuación fue "correr cantando". Escucha su entrevista en el vídeo principal de la noticia.