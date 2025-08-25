El vídeo de la tremenda caída de Manuel Carrasco sobre el escenario en un concierto en Isla Cristina: "Tiene mucha gracia para caer"

"Hay que tener gracia hasta para caer", comenta Alfonso Arús antes de dar paso a las imágenes del tortazo que el pobre de Manuel Carrasco se pegó sobre las tablas del escenario de su concierto en Isla Cristina.

Salir a darlo todo sobre el escenario puede tener graves consecuencias y si no, que se lo pregunten a Mario Vaquerizo. Por suerte, algo mejor parado que el cantante de las Nancys Rubias salió Manuel Carrasco, la última incorporación al grupo de los cantantes que se caen en pleno concierto. "El porrazo que se ha dado ha sido antológico", comenta Alfonso Arús antes de dar paso al vídeo que, por supuesto, no ha tardado en convertirse en viral.

Como puede verse en estas imágenes, el artista onubense se resbaló y cayó al suelo de forma estrepitosa en este show que ofrecía el pasado 22 de agosto en Isla Cristina, curiosamente, su ciudad natal. "Afortunadamente, todo quedó en un susto", destaca Tatiana Arús en el plató del programa de laSexta.

"Si es cierto que tiene mucha gracia para caer, porque al momento se recompone y sigue interpretando su tema", comenta la colaboradora. Angie Cárdenas, por su parte, desvela uno de los grandes secretos del mundo del espectáculo: "Hay muchos artistas que se rajan la suela del zapato".

El presentador aprovecha la ocasión para anunciar que tiene un recopilatorio con las mejores caídas del verano preparado con mucho cariño para todos los espectadores. Unas tremendas imágenes que pronto verán la luz.