Miki Nadal ignora los consejos de María José Gómez y Verdú y la lía comiendo peladillas, en vídeo

En algunas comuniones se obsequia a los invitados con paquetes de peladillas o caramelos. Comer este tipo de dulces también tiene sus particularidades, por ese motivo Zapeando cuenta con la experta en protocolo para que comparta sus apuntes.

La experta en protocolo y etiqueta, María José Gómez y Verdú, visita Zapeando para hablar de comuniones. Como es habitual, en estas celebraciones se suele tener un pequeño detalle con los invitados que, en algunos casos, puede consistir en un paquete de peladillas o caramelos.

Miki Nadal se muestra muy preocupado por saber qué se debe hacer con este detalle: ¿se puede comer o lo debes olvidar al llegar a casa? María José cuenta que, si es una comunión más informal, "cuando te lo regalen puedes probar una, pero es mejor si te las llevas a casa y, en privacidad, las disfrutas, porque son traicioneras".

Gómez y Verdú justifica su afirmación explicando que la gente, cuando come una peladilla, "comienza a darle vueltas en la boca, luego te comes la almendrita, empiezan a hablar y empiezan a escupir, hacen la metralleta".

Nadal pregunta, entonces, cómo se debe comer este dulce y procede a vaciarse el bote en la boca. "¡No hombre!", le dice María José, horrorizada, "así te atragantas". "Yo voy chupando como un castor", comenta Miki. María José explica que se debe meter la peladilla entera en la boca y, si está muy dura, con la saliva se va ablandando hasta que se pueda masticar.

Virginia Riezu cuenta que en muchas comuniones regalan caramelos de violeta. La experta en protocolo explica que no se deben masticar, sino que se chupan con delicadeza para disfrutarlos. Gómez y Verdú expone que si se muerden "haces ese ruido de crac".

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