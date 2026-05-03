VÍDEO | El parecido entre el anillo de compromiso de Harry Styles y Zoë Kravitz con el de Georgina: "Los dos llevan una inscripción"

Juan Sanguino habla en este vídeo del fugaz compromiso entre Harry Styles y Zoë Kraviz tras ocho meses de relación, sellado con un pedazo de anillo de 12 kilates de la diseñadora con la que trabaja la actriz, Jessica McCormack.

En su repaso a la actualidad de la prensa del corazón, Juan Sanguino nos habla del compromiso de Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz tras ocho meses de romance.

"Un amigo de él dice que Harry saltaría de un precipicio por ella y que quiere tener hijos ya", comenta Juan en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que Zoë tiene "una energía muy alfa, muy esotérica, pero muy sexual, lo que es muy atractivo para hombres heterosexuales".

"Ocho meses, y luego estás con un tío seis años y te dice que tiene dudas", lamenta por su parte Isabel Forner mientras Dani Mateo intenta 'secarle' las lágrimas.

El compromiso entre Harry y Zoë se ha sellado con un espectacular anillo con un "pedrolo" de 12 kilates que cuesta entre 600.000 y 800.000 euros. Sin embargo, Sanguino señala que Zoë es imagen de la diseñadora de joyas Jessica McCormack, "así que igual le ha hecho precio".

Llegados a este punto, las comparaciones son odiosas, y los zapeadores no pueden evitar recordar el anillo de pedida de Georgina Rodríguez, con el que guarda un considerable parecido. "Los dos llevan una inscripción dentro que dice 'Te quiero mucho, y acuérdate del dinero que me he gastado cuando haga algo malo y me tengas que perdonar'".

Isabel lamenta que se le haya escapado un "partidazo" como Harry y Juan le avisa: "Los que te quieren desde el principio tan fuerte, no te fíes de ellos, porque conforme vienen se van".

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