Francisco Cacho explica qué son las nubes fantasma: "De las más raras y bonitas que se pueden ver"

"Hay tan pocos vídeos de gente que las haya podido grabar que no están catalogados formalmente en el atlas de nubes de la Organización Meteorológica Mundial", explica el meteorólogo Francisco Cacho. En el vídeo, todos los detalles.

En la imagen de este vídeo aparece una nube un tanto especial que se ha podido ver en Mijas (Málaga), pero no es más que, como explica Francisco Cacho, un fenómeno meteorológico: "Las nubes fantasma son de las más raras y bonitas que se pueden observar".

"Parecen como velos delgados, semitransparentes y sedosos, con formas onduladas o de burbuja. De momento, hay tan pocos vídeos de gente que las haya podido grabar que no están catalogados formalmente en el atlas de nubes de la Organización Meteorológica Mundial. Pero documentos como este pueden ayudar a que la incluyan en la próxima actualización", explica el meteorólogo.

Estas nubes, añade el meteorólogo, "suelen surgir en zonas montañosas con vientos fuertes y turbulentos, y desaparecen enseguida". En el vídeo podemos observar cómo es una de estas nubes tan especiales.

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