Ahora

En Zapeando

Francisco Cacho explica qué son las nubes fantasma: "De las más raras y bonitas que se pueden ver"

"Hay tan pocos vídeos de gente que las haya podido grabar que no están catalogados formalmente en el atlas de nubes de la Organización Meteorológica Mundial", explica el meteorólogo Francisco Cacho. En el vídeo, todos los detalles.

ZAPEANDO: FCO CACHO - NUBE MISTERIOSA EN MIJAS

En la imagen de este vídeo aparece una nube un tanto especial que se ha podido ver en Mijas (Málaga), pero no es más que, como explica Francisco Cacho, un fenómeno meteorológico: "Las nubes fantasma son de las más raras y bonitas que se pueden observar".

"Parecen como velos delgados, semitransparentes y sedosos, con formas onduladas o de burbuja. De momento, hay tan pocos vídeos de gente que las haya podido grabar que no están catalogados formalmente en el atlas de nubes de la Organización Meteorológica Mundial. Pero documentos como este pueden ayudar a que la incluyan en la próxima actualización", explica el meteorólogo.

Estas nubes, añade el meteorólogo, "suelen surgir en zonas montañosas con vientos fuertes y turbulentos, y desaparecen enseguida". En el vídeo podemos observar cómo es una de estas nubes tan especiales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un gobierno en solitario de Moreno, una izquierda fuerte y un posible ascenso de Vox: lo que se juegan PP y PSOE en Andalucía
  2. La vivienda, los salarios y el "No a la guerra": las reclamaciones de un 1 de Mayo con más de 100 manifestaciones
  3. "No la vamos a deportar, de momento": la amenaza de Vox en el Parlament a una diputada musulmana de ERC
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán envía una nueva propuesta para negociar con EEUU, según medios iraníes
  5. Trump castiga a la Unión Europea con un arancel del 25% a los coches y camiones que exporten a EEUU: "No están cumpliendo nuestro acuerdo comercial"
  6. De capricho de un narco al de un multimillonario: el hijo del hombre más rico de Asia salva a los narcohipopótamos de Pablo Escobar