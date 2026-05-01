"He visto auténticas barbaridades": María José Gómez y Verdú explica cómo tenemos que ir vestidos a una comunión, en vídeo

Prohibido el blanco y medias obligatorias. Además, es importante "que las señoras puedan respirar". La experta en protocolo María José Gómez y Verdú comparte estos y otros 'tips' para las comuniones en este vídeo.

Estamos en plena época de comuniones y, por ello, María José Gómez y Verdú nos da algunos consejos de protocolo para comportarnos como Dios manda, nunca mejor dicho.

Respecto al vestuario, señala que "el color pastel es uno de los más bonitos porque estamos en primavera". No obstante, la experta señala que, después de haber visto "barbaridades", hay algo más importante: "Que las señoras puedan respirar".

También se puede apostar por un estampado "muy delicado" y el color blanco queda totalmente prohibido, porque se reserva para el o la protagonista. Además, siempre hay que llevar pantis, incluso en verano: "No puedes ir sin medias por ahí", sentencia.

En relación a esto último, tampoco se puede llevar sandalia, ya que considera que "deja los pies al aire y el pie es una zona íntima y está en contacto con el suelo".

En el caso de los hombres, el protocolo es "semi informal", lo que significa que se puede vestir con dos colores, como una chaqueta azul marino o un pantalón beige, y siempre "teniendo cuidado con las combinaciones arriesgadas".

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