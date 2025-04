Melody se hace viral en redes con su espontáneo 'spanglish': "Of course! In the supermarket..."

Melody ha comenzado oficialmente su recorrido hacia Eurovisión con una actuación en Ámsterdam, donde ha participado en uno de los eventos previos al festival. Pero antes de subirse al escenario, ha dejado claro ante los medios que no solo tiene voz, también mucho arte para comunicarse, incluso en inglés.

Durante una entrevista, un periodista extranjero le preguntó en inglés: "Eres la 'reina del gorila'. ¿Alguna vez la has escuchado en alguna tienda o por la calle?" Su equipo tradujo la pregunta al momento, y sin pensárselo dos veces, Melody respondió en inglés, con un simpático 'spanglish' que conquistó a todos: "Of course! In the supermarket… las manos hacia arriba… Oh my God!".

Acto seguido, ambos se pusieron a cantar juntos el tema ‘Esa diva’, protagonizando un momento tan divertido como viral.

Desde el plató de Zapeando, María Gómez no pudo evitar aplaudir su naturalidad: "Me parece brutal, porque le ponen el micrófono y canta igual todas las veces… Tenemos más posibilidades de ganar si Melody hace un dueto con este periodista", bromeó entre risas.

Mientras que Isabel Forner destacó la forma en la que Melody se desenvuelve: "Cómo es no hablar un idioma y ser capaz de relacionarte con otras personas. Se hace entender".