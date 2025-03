María Gómez hace una surrealista confesión: "Me encanta hacer caca en el trabajo"

María León ha sido la última invitada en 'Lo de Évole'. La actriz, además de hablar sobre su incidente con la Policía Local de Sevilla, también ha hablado con Jordi Évole sobre su madre, Carmina Barrios. María ha compartido con el periodista una divertida anécdota de su madre.

Barrios decidió darles una lección a varios amigos de su padre al serviles un té laxante. "Esa era Carmina", resumía la actriz. "Ese té estaba... que te cagas", afirma Miki Nadal después de escuchar la anécdota. María Gómez, por su parte, no ha duda en compartir un cuestionable secreto sobre su digestión.

"A mí me encanta hacer caca aquí", comparte la zapeadora. "¿Tienes un baño especial?", pregunta Nacho García. "El de aquí al lado de plató, me gusta, pero mi favoritísimo es el de al lado de recepción", explica Gómez. "¿Has entrado a esta hora al de hombres?", pregunta Dani, "yo he llegado a ver dragones, mi alma ha dejado mi cuerpo y ha vuelto en ese baño". "Ha ese baño lo llaman 'El pinar'", comparte Nacho.

María pregunta a Isabel si ella nunca ha hecho de vientre en el trabajo, ante su sorpresa por la confesión. "Uno viene duchado, lavado, peinado si puede... ¡todo!", responde ella, "¿no podéis aguantar cinco horas que aguantamos aquí?".