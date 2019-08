La granizada que cayó en Madrid este miércoles dio mucho que hablar. Miki Nadal ha mostrado en Zapeando el vídeo que subió a Instagram el presentador del tiempo de TVE, Martín Barreiro.

El meteorólogo iba subido en su moto cuando fue sorprendido por la tormenta de verano. En un principio, parecía una tormenta inofensiva, pero después hizo que Martín acabase con heridas en el cuerpo: "No os podéis imaginar cómo me duele la mano por los trozos de granizo que me han caído, ¡qué locura!"

Tras visualizar estas imágenes, Frank Blanco le ha deseado una pronta recuperación y Llum Barrera le ha recordado la gran importancia de las manos para dar el tiempo.

Además, Ana Morgade ha recalcado que siendo meteorólogo, el hecho de que caiga una granizada no le debería sorprender: "No estás muy atento en tu trabajo".