Un carnicero se encuentra un anillo de matrimonio en una vaca que estaba descuartizando: adivina a quién pertenecía la alianza

Mira que hemos visto cosas y conocido historias rocambolescas a lo largo de estos años, pero como esta, pocas. Alfonso Arús alucina con el hallazgo de este carnicero... en el estómago de un vaca del matadero.

Con los ojos como platos, Alfonso Arús se hace eco en Aruser@s de esta increíble noticia que ha ocurrido en Alemania. "Un granjero pierde su anillo de matrimonio y el carnicero lo encuentra en el estómago de la vaca", dice el presentador leyendo el titular de '20 minutos'.

Después de llevar cuatro meses buscando la joya por todos sitios, el carnicero le dio la alegría de su vida, ciertamente, a este pobre granjero. Según cuentan diversos medios locales, al descuartizar a la vaca, el hombre encontró la alianza de manera totalmente fortuita.

A a pesar de que el anillo estaba desgastado por los fluidos internos del rumen del animal, consiguió descifrar las iniciales y ponerse en contacto con su dueño.

En el plató, sin embargo, están más pendientes de la fotografía que acompaña a esta divertida anécdota... y a la cara de la pobre vaquita, que, obviamente, ya no está entre nosotros.

