Una madre española, en pie de guerra contra las barras libres en comuniones: "¿Qué necesidad de ponerte como Las Grecas con tus amigos?"

Una madre lanza una crítica viral contra las barras libres en las comuniones y Alfonso Arús recoge la polémica en Aruser@s y aviva la reflexión: ¿se nos ha ido de las manos la fiesta de los niños?.

"¿Soy la única que ve fuera de lugar una barra libre en una comunión?", comenta una madre española que ha puesto sobre la mesa una cuestión que muchos piensan y pocos se atreven a decir en voz alta: la creciente presencia de barras libres en las comuniones. "¿Qué necesidad tienen los padres de ponerse como Las Grecas con sus amigos?", se pregunta, visiblemente molesta, en este vídeo que se mostró en Aruser@s en una temporada pasada.

Alfonso Arús ironizó sobre cómo algunas comuniones parecen más una boda o incluso una despedida de soltero. ¿Dónde queda el protagonismo del niño en una celebración que debería girar en torno a él? ¿Es apropiado que los adultos conviertan un evento familiar en una excusa para el desmadre?

Alba Gutiérrez aseguraba que "se estaba perdiendo el foco", animando a reflexionar sobre los límites entre celebración y exceso.

