La heroica reacción de un Golden Retriever al salir al rescate de un bebé deteniendo su carrito sin freno

Este momento de pánico se ha convertido en un acto heroico gracias a la intervención de un perro fiel que ha salido al rescate de su pequeño hermano humano.

Este Golden Retriever se convirtió en el héroe del día al salvar a un bebé de un posible accidente. El perrete vio cómo el carrito en el que se encontraba el pequeño comenzaba a rodar sin freno cuando, sin dudarlo, se interpuso en el camino y lo detuvo agarrando la correa del cochecito con la boca.

Este viral deja claro en el plató de Aruser@s la capacidad de estos animales para actuar de manera instintiva y protectora en situaciones de emergencia.

"No solo lo ha frenado, también lo ha devuelto al sitio donde se encontraba", alucina Angie Cárdenas, que señala el "grave despiste" de los padres.

