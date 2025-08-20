Aruser@s Fresh
La heroica reacción de un Golden Retriever al salir al rescate de un bebé deteniendo su carrito sin freno
Este momento de pánico se ha convertido en un acto heroico gracias a la intervención de un perro fiel que ha salido al rescate de su pequeño hermano humano.
Este Golden Retriever se convirtió en el héroe del día al salvar a un bebé de un posible accidente. El perrete vio cómo el carrito en el que se encontraba el pequeño comenzaba a rodar sin freno cuando, sin dudarlo, se interpuso en el camino y lo detuvo agarrando la correa del cochecito con la boca.
Este viral deja claro en el plató de Aruser@s la capacidad de estos animales para actuar de manera instintiva y protectora en situaciones de emergencia.
"No solo lo ha frenado, también lo ha devuelto al sitio donde se encontraba", alucina Angie Cárdenas, que señala el "grave despiste" de los padres.
