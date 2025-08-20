Ahora
La heroica reacción de un Golden Retriever al salir al rescate de un bebé deteniendo su carrito sin freno

Aruser@s Fresh

La heroica reacción de un Golden Retriever al salir al rescate de un bebé deteniendo su carrito sin freno

Este momento de pánico se ha convertido en un acto heroico gracias a la intervención de un perro fiel que ha salido al rescate de su pequeño hermano humano.

Este Golden Retriever se convirtió en el héroe del día al salvar a un bebé de un posible accidente. El perrete vio cómo el carrito en el que se encontraba el pequeño comenzaba a rodar sin freno cuando, sin dudarlo, se interpuso en el camino y lo detuvo agarrando la correa del cochecito con la boca.

Este viral deja claro en el plató de Aruser@s la capacidad de estos animales para actuar de manera instintiva y protectora en situaciones de emergencia.

"No solo lo ha frenado, también lo ha devuelto al sitio donde se encontraba", alucina Angie Cárdenas, que señala el "grave despiste" de los padres.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | La bajada de temperaturas da un leve respiro, pero una veintena de grandes fuegos permanecen activos
  2. Del "nos dejan solos" al "ya está todo desplegado": los bandazos del PP con la gestión de los incendios y que le acercan a Vox
  3. Putin propone Moscú, Zelenski dice no, y EEUU busca una salida: Rusia rebaja las expectativas de un encuentro entre ambos mandatarios
  4. De la ficción a la realidad: una empresa china trabaja en la creación de un robot que podría gestar humanos
  5. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel aprueba el plan militar para tomar la Ciudad de Gaza y llama a 60.000 reservistas
  6. Amaral, Bunbury, Bob Dylan y la historia de un falso rumor de 20 años: "'Puta desagradecida' no tiene nada que ver con ella"