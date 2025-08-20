El divertido viral de la niña que hace playback con pasión en el coche a ritmo de 'Ahh pacha pach'

Esta niña protagonizó un adorable momento viral al interpretar con total entrega y energía la canción 'Ahh pacha pach' de ROSÉ & Bruno Mars desde el asiento trasero del coche.

Esta espontánea actuación de una niña que fue grabada por su madre conquistó los corazones de los tertulianos de Aruser@s. Y es que una escena cotiana se convirtió en un auténtico show cuando la pequeña escuchó su canción favorita en la radio: 'Ahh pacha pach' de ROSÉ & Bruno Mars.

Como vemos en el viral sobre estas líneas, el vídeo está grabado desde el asiento delantero por uno de sus familiares, muestra cómo la niña se entrega completamente al ritmo viviendo la canción más que los propios artistas.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.