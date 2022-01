En España también tenemos a nuestras estrellas de Tik Tok. Una de ellas es Alejandra Agulló, conocida como 'cara cuadrada', que es un filtro que se puso de moda en la pandemia, cuando saltó a la fama, y que es su seña de identidad.

Alejandra se dedica a hacer vídeos cómicos junto a su madre y a su hermana y tiene 3.300.000 seguidores. En Zapeando han querido conocer de su mano cómo funciona el negocio de Tik Tok.

¿Realmente se puede vivir de esta red social? Como explica la 'tiktoker', la propia aplicación da un sueldo a los creadores de contenido, y este dinero se suma a las campañas publicitarias que hacen. Aunque no ha confesado cuánto dinero recibe, afirma que no puede quejarse, y también cuenta cómo se organiza con su madre y su hermana para grabar. No te pierdas su historia en el vídeo principal de esta noticia.