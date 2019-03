Según un estudio sociológico, los españoles mantienen relaciones sexuales tres veces a la semana. Pero, ¿qué piensan los colaboradores de Zapeando de esta media? ¿Están por encima o por debajo?

Frank Blanco le pregunta al resto de zapeadores por su vida sexual y si dan credibilidad o no a esta encuesta. "Lo único que demuestra es que los españoles mentimos mucho cuando nos hacen una encuesta. A mí no me preguntes, eso no entra en mi contrato", señala Anna Simon.

"¿De verdad quieres que te mintamos a ti también? ¿Te has metido a encuestador?", le dice Miki Nadal al presentador.

Sin embargo, finalmente se han lanzado a contestar: a algunos les parece que mantener sexo tres veces a la semana está bien, "aunque podría ser más", mientras que otros consideran que es "mucho". Descubre en este vídeo qué han contado los zapeadores sobre su vida sexual.

