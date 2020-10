Dani Mateo pregunta a los zaepadores si son desordenados o, por el contrario, son unos maniáticos del orden. Cristina Pedroche lo tiene claro: ella es muy ordenada. Pero Miki Nadal no parece opinar lo mismo, y es que al zapeador se le escapa la risa con la afirmación de su compañera.

"¿Oye, te estás riendo porque piensas que es mentira?", pregunta Pedroche a su compañero. Además, la zapeadora insiste en que tiene muchas cosas, pero eso no significa que no encuentre nada. "A ver yo que conozco a la Pedroche, ordenada no es", destaca Miki Nadal, que afirma que "su casa no es un piso piloto". "Tiene muchas cosas y es difícil tenerlo todo como si fuera el Corte Inglés", insiste Miki, que destaca que aunque Pedroche "es limpia, pero no ordenada".