Un hombre de barrio rico confiesa a Thais Villas qué reloj 'sueña' con comprarse: "Puede costar 30.000 pavos"

En una nueva entrega de 'barrio rico y barrio obrero', Thais Villas preguntaba a unos y otros vecinos por sus joyas. Desde relojes de miles de euros a herencias que guardan "como oro en paño", en este vídeo.

En un barrio rico y un barrio obrero ven las joyas de diferente forma. Mientras en el primero es una inversión, en el segundo muchas veces es un lujo prácticamente inaccesible.

Thais Villas ahondaba esta cuestión y preguntaba a los vecinos de uno y otro barrio si le gustan adornarse con este tipo de complementos. Desde una mujer de barrio rico que aseguraba que no es muy de joyas, pero siempre lleva pendientes, collares, sortijas y reloj, hasta otra de barrio obrero que llevaba "lo básico".

En el caso de un hombre de barrio rico, explicaba que "siempre intento llevar un buen reloj", en esa ocasión un Patek Philippe del que Thais le preguntaba el precio: "Qué curiosa eres", reaccionaba el hombre, que desvelaba que el importe estaba entre los 5.000 y los 16.000 euros.

Una mujer de barrio rico mostraba todas las joyas que lleva encima, todas de oro y diamantes, junto a un reloj de 5.000 euros. Mientras tanto, en el barrio obrero una chica explicaba que, en joyas, llevaba encima "unos 100 euros".

En el rico, Thais tenía que 'descubrirle' a una señora uno de sus anillos: "Esto es un Cartier como una catedral, que no sabe lo que tiene y se lo tengo que decir yo", comentaba.

La 'joya de la corona' de una chica de barrio obrero era un collar de su abuela "que lo guardo como oro en paño" y que tiene esmeraldas "muy pequeñitas". En el barrio rico, una mujer hablaba de su colección de relojes, junto a todo tipo de joyas con diamantes blancos y azules, esmeraldas o rubíes. Sin embargo, señalaba que lo que le falta son "más diamantes".

"No puedo invertir ni en mi misma para ir a una peluquería, cómo voy a invertir en joyería buena", lamentaba una chica de barrio obrero, mientras que en el rico, un hombre recordaba los cuatro Rolex que "me han sacado de todos los apuros habidos y por haber en una época difícil y complicada en Barcelona". Su próximo objetivo, confesaba, es un Vacheron Constantin que "puede costar 30.000 pavos".

