Pere Navarro, director general de la DGT, desvela cuál ha sido la última multa que le han puesto

El Intermedio recupera la visita de Isma Juárez a la sede de la Dirección General de Tráfico. Allí pudo charlar con su director general sobre las novedades del examen teórico de conducir o los radares.

Isma Juárez visitaba la sede de la Dirección General de Tráfico para conocer cómo funciona esta institución. Para ello pudo charlar con Pere Navarro, director general de la DGT. El reportero se interesaba por saber cuál era su ambición al ser nombrado director.

"Que podías tomar decisiones y cambiar algo... pero, hay tal cantidad de filtros para tomar decisiones que tienes la sensación de que vas atado de manos y pies", respondía. Isma quería saber, entonces, cuál era la última multa que le habían puesto. "De estacionamiento", respondía. Navarro indicaba que consideraba "raras" a aquellas personas que conducen habitualmente por la ciudad y nunca les han puesto alguna sanción.

El director también adelantaba una de las novedades que iban a incorporar al examen teórico de conducir. "Vamos a utilizar vídeos con situaciones de riesgo para ver la percepción del riesgo que tú tienes", explicaba. Juárez sugería incorporar una pregunta: "Si vas a 90 por una carretera de 100 y por el retrovisor ves a Benzema, ¿qué haces?".

Navarro respondía, con mucho humor, que él podría el intermitente de la derecha "para que pase lo antes posible, no lo quiero cerca". Isma también charlaba con Pere sobre una de las medidas estrella: limitar el alcohol en sangre a cero.

"Bebe lo que quieras, pero no conduzcas", indicaba Navarro. "Para evitar un debate que siempre ha estado... si has bebido, no conduzcas, punto". "En el fútbol, el cero cero, aburrido, en la carretera, lo mejor que hay", respondía Isma. "Es un eslogan, gracias, compro", comentaba Pere.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.