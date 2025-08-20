VÍDEO | Blas Cantó analiza el éxito de 'La Macarena': "Le gustaba al Papa Juan Pablo II"

Blas Cantó regresa a Zapeando para repasar las canciones del verano que hicieron historia. En esta ocasión, el colaborador se centra en el fenómeno de 'La Macarena', el mayor éxito de Los del Río y un himno que conquistó al mundo entero.

"Es el mayor éxito de la música de nuestro país. Es la canción en español más vendida de la historia", explica el colaborador, y añade que la canción, que nació en 1993, "ha vendido más de 100 millones de copias y tiene casi 400 millones o más de reproducciones en YouTube".

Además, Cantó señala que 'La Macarena' cuenta ya con cerca de 4.700 versiones diferentes, interpretadas por artistas como Gente de Zona o The Kiss.

Aunque se lanzó en 1993, el éxito internacional no llegó hasta 1996 gracias a un remix. Entonces, la canción se mantuvo durante 14 semanas en el número uno de la lista Billboard en Estados Unidos, batiendo el récord de Whitney Houston.

Como curiosidad, Blas Cantó desveló que gracias a 'La Macarena', Los del Río actuaron en la Superbowl y que la icónica canción fue banda sonora de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Además, añade que "incluso le gustaba al Papa Juan Pablo II".