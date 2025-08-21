'Aznarito' avisa a los estadounidenses por los aranceles de Trump: "Ninguna ley conseguirá bajarles el colesterol"

'Aznarito y Felipón' criticaban en este vídeo los aranceles de Trump a las exportaciones españolas dándose un atracón de productos típicos: "¿Quién me va a decir a mi las copas de vino que puedo o no puedo exportar?".

En medio de un puerto de carga, 'Aznarito y Felipón' ensalzaban las virtudes de las exportaciones españolas frente a los aranceles de Donald Trump.

"Pobre jamoncito ibérico", lamentaba 'Felipón', que afirmaba que "ahora cuando lo cortas así finito, el que suda eres tú al saber lo que te va a costar esa mierda". "¿Qué va a hacer ahora Bertín Osborne, anunciar tofu?", se preguntaba 'Aznarito'.

El expresidente también tiraba de uno de sus clásicos y mandaba un desafiante mensaje: "¿Quién me va a decir a mí las copas de vino que puedo o no puedo exportar?".

Sin embargo, el producto que más se exporta a Estados Unidos es el aceite de oliva virgen, según 'Aznarito' "un arma de satisfacción masiva" que a Felipón le recordaba a los olivos y su juventud en Andalucía, "cuando todavía daba el pego como líder de izquierdas".

"Ninguna ley de Trump conseguirá bajar a los americanos el colesterol", avisaba 'Aznarito', que proponía que fueran los propios españoles los que contrarrestaran los aranceles consumiendo todas las exportaciones nacionales: "Tendremos que comer 28 veces al día y solo producto típico español", comenta mientras corta jamón.

"No somos ni de derechas ni izquierdas, sino de arriba, abajo, al centro y pa' dentro", reaccionaba 'Felipón' con una bota de vino.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.