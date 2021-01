El cantante Beret conecta en directo a través de una videollamada con el plató de Zapeando. "Últimamente estoy a tope con las colaboraciones", destaca Beret, que repasa sus últimos colaboraciones como con Aitana, Lola Índigo y Melendi, con el que protagoniza un videoclip que sorprende a Dani Mateo. "Parecéis 'Los otros', parece que estáis muertos", destaca el presentador mientras Beret confiesa que a él se le parece más a otra película.

Pero no solo eso, el cantante sacará este viernes otra más, esta vez, con Cali & El Dandee. Por último, el cantante acaba de ser portada de un videojuego. "Bueno , me pasó una movida", destaca Beret, que confiesa que esa fotografía no es su preferida. "Fue bonito ir a la tienda y verme el careto", señala.

