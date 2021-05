Este domingo se entregaron los MTV Movie Awards, y uno de los premios más reconocidos se lo llevó la actriz Scarlett Johansson, que se llevó un galardón por su carrera. Además, durante su agradecimiento, la conocida actriz fue troleada en directo por su marido, Colin Jost.

"¿Qué coño haces?", le preguntó la joven cuando el guionista le tiró un líquido verde por encima. "Qué bonitas son las cosas cuando son naturales e improvisadas", ironiza Quique Peinado al ver la escena. Por su parte, Lorena Castell no puede evitar su sorpresa al descubrir quién es el marido de Johansson: "No me gusta, no lo había visto, no sabía que se había casado". Puedes ver el análisis completo de los zapeadores en el vídeo de esta noticia.