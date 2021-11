Los 'Comedy Wildlife Photography Awards' premian a las instantáneas más divertidas en las que los 'modelos' principales son los animales. En las fotografías que participan en este concurso, los animales aparecen en posturas imposibles o con caras divertidas. Precisamente la que se ha alzado con el primer puesto es la que más gustó a los zapeadores y en la que aparece un mono que se ha quedado enganchado a un cable por sus partes bajas y pone cada de auténtica incomodidad.

Pero no es la única con premio. También ha sido reconocida la que aparece una "paloma de incógnito" cuya cara queda completamente tapada por la hoja de un árbol y no puede quitársela porque no tiene manos. También son muy divertidas la iguana enfadada o la de una serpiente que se ríe con la boca muy abierta. Puedes ver en este vídeo algunas de las imágenes más graciosas.

Las curiosidades hasta ahora desconocidas de algunos animales

La ciencia no deja de sorprenderse con las diversas cualidades que la vida salvaje aún nos esconde. Y tú, ¿sabías que los ornitorrincos pueden volverse de color verde reflectante?