El vídeo del momento en el que le niegan la entrada a Jennifer Lopez en una tienda de Chanel de Estambul: "Es una cura de humildad"

El vigilante de seguridad de la tienda le dijo a Jennifer Lopez que no podía pasar, ya que el aforo estaba completo. Cuando en el establecimiento se dieron cuenta de lo ocurrido, intentaron enmendar el error, pero ya era demasiado tarde.

No, no es Selena Quintanilla y estas imágenes no pertenecen a la película 'Selena' de 1997. Este vídeo que recoge Aruser@s fue grabado a principios del mes de agosto en un centro comercial de Estambul, a las puertas de una tienda de Chanel, y muestran el momento en el que a Jennifer Lopez le negaron la entrada como si fuera el personaje que interpretaba en este conocido film.

"Le dijeron que no podía entrar porque había mucha gente en el interior", explica Alfonso Arús en el programa de laSexta. La cantante, que se marchó del lugar con tranquilidad, procedió segundos después a gastarse decenas de miles de euros en establecimientos cercanos, también de lujo.

Entonces fue cuando uno de los trabajadores de Chanel fue a buscarla. "Le dijo que podía entrar y ella le dijo: 'No, ahora ya no, muchas gracias'", desvela Tatiana Arús.

El presentador tiene la certeza de que la persona de seguridad que impidió su entrada no la reconoció: "Si saben que es Jennifer Lopez, hacen una excepción y donde caben 12, caben 13". María Moya cree que este incidente es una auténtica "cura de humildad para una estrella así".