El humorista 'Achopatry', a la lista de material escolar de cada año: "Suena a venganza de profesores, ¡os he calado!"

El regreso a clases se acerca...y los padres ya se preparan para la "venganza" de los profesores. Así lo cree el humorista 'Achopatry' en este divertido viral que ha compartido con sus seguidores y hemos mostrado en Aruser@s.

Con el inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina, algunos padres comienzan a armarse de paciencia (y humor) frente a las listas de materiales "imposibles" de cada año. El cómico 'Achopatry' arrasa en redes con su crítica cargada de ironía hacia esas peticiones escolares que no se encuentran en simples papelerías.

"Ya sé lo que hacéis los profesores en vacaciones", comienza bromeando el humorista. "Hacéis turismo por los pueblos más pequeños buscando las papelerías mas recónditas para poder encontrar allí las marcas más raras de lápices...¡y luego nos mandáis la lista y nos volvéis locos!", asegura el cómico, rematando sobre los surrealistas pedidos: "El lápiz Estekenberg 2.hr plus b con punta redonda y tapa de goma".

"¡Eso lo hacéis queriendo! Seguro que es vuestra forma de vengaros por las perrerías que hacen nuestros hijos durante el año. ¡Pero os he calado!", concluye su mensaje.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores se reconocen que "esa venganza del profesor existe", recordando entre risas las locuras que también ellos tenían que comprar cuando iban al colegio.