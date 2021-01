Los protagonistas de 'El silencio de los corderos', Anthony Hopkins y Jodie Foster, se han reencontrado para celebrar el 30 aniversario del film psicológico. Ambos han rememorado el rodaje, que por lo que cuentan debió de ser escalofriante.

"No tuvimos oportunidad de hablar demasiado antes de la lectura del guion, y cuando te lanzaste hacia Hannibal Lecter sentí un escalofrío recorrer la habitación. Fue como si estuviéramos demasiado asustados para hablar después de eso", reconoce la actriz. Por su parte, el actor reconoció que en un primer momento no se creyó que la oferta que le hicieron al darle el guion fuese real: "Cuando nos conocimos en la oficina no podía creer mi suerte", le cuenta, sobre su emoción por compartir protagonismo con una actriz de la talla de Foster. En este vídeo puedes descubrir más detalles de la película.

La confesión más íntima de David Verdaguer

En el programa de 'El Hormiguero', el actor quiso confesar un vicio que dejó a los espectadores un poco locos. "Me gusta masturbarme la nariz, cuando estoy solo", desveló en el programa. La historia no quedó aquí y quiso dar todo lujo de detalles sobre cómo se provoca lo que él llama "un orgasmo facial".