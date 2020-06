Gotzon Mantuliz ha conectado con Zapeando para mostrar los parques temáticos más atractivos del mundo. Al ver alguna de las atracciones, Cristina Pedroche ha confesado un 'trauma' de su infancia con los parques acuáticos y los toboganes.

"Yo no me tiraría por el tobogán. Antes no tenía miedo, pero ahora me cago viva y me puedo cagar de las dos formas. Cuando me tiraba, tenía que apretar el culo porque entraba agua", ha comentado la colaboradora.

Algo que también le ocurría a Lorena Castell, que ha contado que "cuando caes en la postura del palillo desde 10 metros si se te va la espalda para atrás, pasa lo que pasa". "Eso es una lavativa maravillosa", ha añadido Miki Nadal al respecto.