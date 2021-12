Miguel Ángel Muñoz visita el plató de Zapeando para hablar de '100 años con la Tata', un documental protagonizado por Luisa Cantero, la hermana de la bisabuela del actor. Y es que Miguel Ángel Muñoz pasó el confinamiento con la mujer. 100 días que el actor grabó junto a su tata, de 97 años, y que ahora se podrán ver en los cines. "Mola mucho porque el punto de partida es bastante emocional porque lo hiciste cuando te diste cuenta de que algún día no iba a estar", destaca Lorena Castell.

"A sus 97 años tiene una mente superabierta", afirma el actor, que explica que todo ocurrió cuando hace 11 años la tata le dio un susto y se dio cuenta de que no era inmortal. Entonces quiso hacer un proyecto como regalo basado en su tata. "Tardé seis años en vencer ese miedo con mucha terapia porque pensaba que igual era lo último que íbamos a hacer juntos", explica Miguel Ángel Muñoz, que detalla que ese proyecto lo paró la pandemia: "Decidí encerrarme con ella y como la vida nos cambió tanto y nuestra relación también cambió también pensé en contar esta experiencia". "Habla de mi miedo a su muerte y de un montón de valores que transmiten nuestra relación que tiene que ver con las personas mayores y sus cuidados", destaca Miguel Ángel Muñoz, que destaca que esto lo ha hablado con su terapeuta desde hace 10 años.

Pero, ¿qué es lo que él ha aprendido de esos 100 días con la tata? El actor responde en este vídeo, donde también reflexiona sobre la vida: "No tenemos que quedarnos con lo que no podemos hacer con las personas que tenemos al lado, sino en cómo debemos comportarnos nosotros en vida para que cuando necesitemos esa ayuda la gente quiera estar con nosotros. A veces nos pensamos que por tener un parentesco familiar las personas se deben de ocupar con nosotras y no, lo que uno da en vida lo recoge al final".