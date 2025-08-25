Así se debe saludar en una primera cita según la experta en protocolo María José Gómez y Verdú

¿Se debe dar la mano o se pueden dar dos besos? La experta en protocolo señala cómo se debe actuar al inicio de la cita. Descubre sus indicaciones en el vídeo principal.

Quedar con alguien por primera vez es un momento de mucho nerviosismo por ello Zapeando recurre a la experta en protocolo, María José Gómez y Verdú, para así saber cómo actuar. La experta comienza, precisamente, por el momento inicial de esa cita: el saludo.

Iñaki Urrutia y María Gómez se transforman en una pareja que queda por primera vez. Al verse, Iñaki le da dos besos aunque María no parece muy convencida de este acercamiento. La experta señala un error cuando los zapeadores terminan su teatrillo.

"Las gafas de sol, cuando entras a un lugar cerrado, no las necesitas", señala María José, ya que María llevaba unas gafas de sol, "el contacto de los ojos es muy importante para saber si él va con buenas pretensiones". En cuanto al saludo, Gómez y Verdú expone que no nos debemos lanzar a dar dos besos. "No lo conoces", indica, "entonces, al no conocerlo, mejor darle la mano".

"Va a pensar que soy una estirada", afirma Isabel Forner. "Pero, es que no lo conoces", responde María José, "si el tampoco te quiere dar dos besos es mejor la mano y, luego, cuando ya se entable una conversación o se queda una segunda vez, entonces ahí sí dos besos".