Yonyi Arenas desafía a la gente de La Manga a contarle un chiste: "Una frase de los murcianos que no lleva una sola consonante"

Yonyi Arenas continúa visitando las playas de España y en La Manga se encuentra con chistes de todo tipo, así como una fiesta de cumpleaños al ritmo de "esas son reebook o son nike". El momento, en este vídeo.

Yonyi Arenas continua con su periplo por las playas españolas y en esta ocasión llega hasta La Manga, en Murcia, punto de encuentro entre el Mar Menor y el Mediterráneo.

Sin embargo, uno de los bañistas desvela por qué la gente prefiere el lado del Mediterráneo: "En el Mar Menor está muy caliente el agua", comenta este hombre, que asegura que la temperatura es tal que "las chirlas te salen cocidas".

En el vídeo sobre estas líneas, Yonyi desafía a algunas de las personas que disfrutan del día de playa a contarle un chiste.

Así recibe chistes de todo tipo, desde el escatológico del forense que exige "vista y estómago" a sus estudiantes, hasta la frase murciana "que no lleva ninguna consonante" o quién es el "jefe de los incas".

Yonyi también también aprovecha para unirse a una fiesta de cumpleaños en plena playa al ritmo de "esas son reebook o son nike".