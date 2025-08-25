Isabel Forner se niega a hablar de sus pedos con Miki Nadal: "Hasta la más guapa hace bolitas de caca"

Los zapeadores han comentado un divertido vídeo de una niña que negaba haberse tirado una sonora ventosidad. El presentador de Zapeando ha preguntado a sus compañeros sus tácticas para disimular los pedos.

Un padre está grabando a su hija cuando, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, a la pequeña se le escapa una ventosidad. El padre decide preguntarle si se ha tirado un pedo y la pequeña responde que no para, después, dedicar una sonrisa a la cámara. El divertido vídeo ha conseguido hacerse viral tras la curiosa reacción de la pequeña.

"Esa niña se ha vaciado", afirma Iñaki Urrutia, tras ver el vídeo. "Lo ha hecho perfecto", añade, "siempre hay que negarlo todo y poner carita de bueno". "Parece que está granizando en el vídeo", comenta Nacho García. "A esa niña, en el cole, la llaman Clipper", bromea Miki Nadal.

El presentador de Zapeando pregunta a los zapeadores cuáles son sus trucos para disimular las ventosidades. "¿El estornudo? ¿Mirar mal al que tienes al lado para que parezca que ha sido él?", plantea. "Esas cosas no se hacen en público", responde Isabel Forner.

Iñaki afirma que el da un golpe fuerte en la mesa. "A veces me falla...", confiesa. "Yo hago un ejercicio de hacerlo como para dentro", explica María Gómez. Nacho, por su parte, cuando ve que no va a poderlo disimular hace como que cambia de marcha.

Miki, por su parte, dice que no lo suelta, pero "luego se me pone el moflete como un castor". "Isabel, ¿qué tal te huelen los pedos?", añade Nadal, dirigiéndose a su compañera. "¡Gordi! No voy a hablar de eso, me incomoda el tema", afirma Forner.

"A ver, caga el rey, caga el papa y hasta la más guapa hace bolitas de caca", añade la zapeadora. "Bien cerrado", responde Miki, consiguiendo que el público aplauda el comentario de la zapeadora.