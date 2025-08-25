María José Gómez y Verdú desvela qué no falta nunca en la maleta de los reyes Felipe VI y Letizia

La experta en protocolo explica que los monarcas deben hacer su maleta, por un lado, atendiendo a su agenda. Así, si tienen una visita institucional, deben contar con conjuntos acordes.

El rey Felipe VI y la reina Letizia han disfrutado de unos días de vacaciones en Grecia junto a sus hijas. Y seguro que, como cualquier persona, los monarcas también tienen dudas sobre cómo hacer su maleta. La experta en protocolo María José Gómez y Verdú señala que hay elementos imprescindibles en la manera de los reyes.

"Lo que nunca puede faltar es un completo de luto", indica, "un traje negro completo, para el caballero, y un vestido negro para la señora". "¡Qué bajón!", afirma Iñaki Urrutia, tras el comentario de la experta. María José indica que si ocurre alguna desgracia, los monarcas deberían viajar y al aterrizar ya deberían llevar ese traje de luto.

Además, la experta añade que deben llevar conjuntos acordes al lugar al que van. "Si tienen alguna visita institucional tienen que saber qué tipo de visita es", expone María José. "Depende de cómo está organizada su agenda así tienen que llevar los vestidos", afirma.

María Gómez aprovecha para preguntar a la experta qué cosas recomienda llevar en la maleta. "Siempre diría 'llévate un conjunto elegante, o medio elegante, y, siempre dependiendo de la zona donde vas", expone la experta.