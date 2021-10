Cristina Pedroche ha desvelado en pleno plató de Zapeando su admiración por Ibai Llanos. La colaboradora del programa incluso ha contado cómo no le saludó "por vergüenza" al encontrárselo en el AVE hacia Barcelona.

"Yo el otro día me lo encontré en el AVE y no le saludé por vergüenza. Estaba con Dabiz y le dije 'vamos a decirle algo'. Un hola aunque sea... pero me dio vergüenza, no le quería molestar", ha explicado la zapeadora en pleno directo. Puedes escuchar su relato al completo en el vídeo principal de esa noticia.

La confesión de Cristina Pedroche sobre Dabiz Muñoz

¿Hay alguna cosa de las que le ha ofrecido Dabiz Muñoz a la que Cristina Pedroche se ha negado? Así contesta la zapeadora en este vídeo donde realiza una pícara confesión.